ستراسبورغ يسحق تروا بسداسية
عاد ستراسبورغ بانتصار ساحق خارج أرضه بالفوز على مضيّفه تروا بنتيجة 6-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.
سجل سداسية ستراسبورغ كل من جاكوبو أورتيغا في الدقيقة 40، وديوغو سوسا في الدقيقة 42، وجيوفاني رينا في الدقيقة 57، وآمو-أمياو في الدقيقتين 85 و88، وكونراد هارد في الدقيقة 90+2، فيما سجل هدفي تروا، أنطوان ميل في الدقيقة التاسعة، وجيريمي لو دوارون في الدقيقة 90+5.
وبهذا الفوز، رفع ستراسبورغ رصيده الى 6 نقاط في المركز السادس، فيما بقي رصيد تروا عند 4 نقاط في المركز الثامن.
وفي مباراة أخرى، تغلب رين على مضيفه أنجيه بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي رصيد أنجيه عند 3 نقاط في المركز 12.
وفاز فريق باريس أف سي على أولمبيك مرسيليا بنتيجة 3-2.
وواصل فريقه باريس أف سي بدايته الخالية من الهزائم في الدوري ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في المقابل مني أولمبيك مرسيليا بهزيمته الثانية تواليا وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.
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