روما يتصدر برباعية في ليتشي

روما يتصدر برباعية في ليتشيألحق فريق روما هزيمة ثقيلة بمضيفه ليتشي بعد أن أمطر شباكه برباعية نظيفة، الاثنين، على ملعب "فيا ديل ماري"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل رباعية نادي العاصمة الإيطالية كل من دونييل مالين "هدفين" في الدقيقتين 4 و23، وماتياس سوله في الدقيقة 25، ورودريغو مورا في الدقيقة 65.

وواصل روما انطلاقته القوية في الموسم الجديد، بعدما حقق فوزه الثاني تواليا بالنتيجة ذاتها، عقب تغلبه على فيورنتينا برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي الجولة ذاتها، فاز أتلانتا على ضيفه بولونيا بهدف دون رد سجله البديل الصربي لازار ساماردجيتش في الدقيقة 90+6، مساهما بذلك في وصول فريقه لنقطته السادسة، غير أن فارق الأهداف وضعه في المركز الرابع للترتيب العام، وبالمقابل تلقى بولونيا الخسارة الثانية له وبقي من دون رصيد.