نجلاء فتحي تودع ابنتها ياسمين أقيمت اليوم جنازة ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا من مسجد عمر بن عبد العزيز بم إقرأ المزيد

أقيمت اليوم جنازة ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا من مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة.

وظهرت نجلاء فتحي لحظة أداء صلاة الظهر قبل بدء صلاة الجنازة على ابنتها الوحيدة "ياسمين".

كما حرصت على الحضور الفنانة إلهام شاهين التي قطعت إجازتها في الساحل الشمالي لتتواجد إلى جانب نجلاء فتحي في هذه اللحظات الصعبة.

وكان الفنان سيف أبو النجا أعلن وفاة ابنته وكتب عبر حسابه على Facebook: "توفت إلى رحمة الله تعالى نور عيني ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا إثر أزمة قلبية، ستجري تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها، واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها".

يذكر أن نجلاء فتحي وسيف أبو النجا استمر زواجهما لخمسة أعوام، وأثمر عن ابنتهما الوحيدة ياسمين، وبرغم الانفصال، ظلّت بينهما علاقة قائمة على المودة والاحترام.

وكانت ياسمين تعاني منذ ولادتها حيث اكتشف الأطباء أنها ولدت بعيب خلقي في القلب وأجرت عملية جراحية.

تزوجت ياسمين سيف أبو النجا من المخرج والمنتج خضر محمد خضر وظهرت معه أكثر من مرة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وانفصلا قبل سنوات ولديها منه ابنة وحيدة تدعى "زين".