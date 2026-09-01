النفط يرتفع بأكثر من 2%
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة عند التسوية في ختام تعاملات الاثنين.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.39 دولار، أو 2.71 في المئة، لتصل إلى 90.49 دولار للبرميل عند التسوية.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار، أو 2.83 في المئة، مسجلا عد التسوية 85.76 دولار للبرميل.
ولامس خام برنت في وقت سابق من الجلسة 91.52 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.
يأتي ذلك فيما انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 286.6 مليون برميل.
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