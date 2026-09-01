الصحفي أكرم السعدني يكشف عن سبب وفاة الفنان محمد التاجي كشف الكاتب الصحافي أكرم السعدني عن كواليس الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل محمد التاجي والسبب المباشر لل إقرأ المزيد

كشف الكاتب الصحافي أكرم السعدني عن كواليس الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل محمد التاجي، والسبب المباشر للوفاة، واصفاً الجراحة الأخيرة التي خضع لها الراحل بـ"المشؤومة".

وكتب السعدني خلال منشور له بصفحته على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأحد: "اليوم فقدت صديقاً عزيزاً على قلبي"، مضيفاً أن صداقة التاجي مع المصور خيري المحلاوي كانت فريدة من نوعها.

وقال أكرم السعدني: "العلاقة بين محمد التاجي والمحلاوي من أمتع وأظرف ما يكون، تقدر تقول توم وجيري النموذج المصري"، مضيفاً: "يومياً في بينهم اتصال المحبين اللي بيطمنوا على الأحوال والصحة والأسرة"، مؤكداً أن المصور خيري المحلاوي فقد "نصفه الثاني" برحيل الفنان محمد التاجي.

وأردف السعدني: "كان أول من علم بالحالة الصحية السيئة للغالي محمد التاجي بعد العملية المشؤومة، والتي فكرتني بعملية الغالية الراحلة سعاد نصر".

وحول كواليس الساعات الأخيرة في حياة التاجي، قال السعدني إنه بعد إجراء الجراحة دخل الفنان الراحل غرفة العناية المركزة لمدة يومين، وظل ينزف بسبب عدم التئام الجرح، مؤكداً: "لم يخبر أحداً سوى صديق عمره خيري، بعدها أسلم الروح".

يذكر أن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي كان قد أعلن، أمس الأحد، عن وفاة الممثل محمد التاجي عن عمر يناهز 72 عاماً، إثر أزمة صحية.

وكان الفنان المصري محمد التاجي قد خضع لجراحة دقيقة خلال الأيام الماضية، حيث كان يعاني من آلام شديدة في العمود الفقري أثرت في قدرته على السير طبيعياً، وسببت له انحناءً ما استدعى إجراء فحوص طبية وخضع بعدها لجراحة بالبطن لإزالة بعض الكتل الدهنية.

وقبلها كان التاجي قد أجرى جراحة في البطن أيضاً لعلاج فتق، وسبقتها ثلاث جراحات متتالية، ما أثر سلباً على حالته الصحية.

ويعد الفنان المصري، المولود في القاهرة في 28 أبريل 1954، حفيد الفنان الراحل عبدالوارث عسر. وقد قدم أدواراً بارزة في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وشارك التاجي في مسرحية "المتزوجون" مع الفنان سمير غانم والفنانة شيرين، وفي فيلم "المطارد" مع الفنان نور الشريف والفنانة سهير رمزي، وفي مسلسل "البشاير" مع الفنان محمود عبدالعزيز، وفي مسلسل "حدائق الشيطان" مع الفنان جمال سليمان، إضافة إلى مسلسلات "ملوك الجدعنة" و"الأجهر" و"العتاولة" و"اللعبة".