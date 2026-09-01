برشلونة يضرب فايكانو بخماسية

برشلونة يضرب فايكانو بخماسيةواصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه رايو فايكانو 5-2 مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة من "الليغا".

تقدم فايكانو في الدقيقة 12 عن طريق سيرخيو كاميلو، قبل أن يدرك رافينيا التعادل في الدقيقة 19. وبعد دقيقتين، سدد جمال تسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى ليمنح حامل اللقب التقدم.

وأحرز المدافع فلوريان لوجون لاعب رايو هدفا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ من عرضية أنتوني جوردون في الدقيقة 51. وتمكن الضيوف من تقليص الفارق بهدف سجله كاميلو بضربة رأس من ركلة ركنية بعد ثماني دقائق.

لكن أصحاب الأرض لم يتراجعوا وسجل رافينيا هدفه الخامس هذا الموسم في الدقيقة 71، مستغلا تمريرة بالكعب من جوردون، قبل أن يختتم يامال التسجيل بتسديدة منخفضة في الدقيقة 90.

وبفوزه، تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على ريال مدريد، أما رايو فايكانو فيحتل المركز 18 دون أي فوز بعد ثلاث مباريات.