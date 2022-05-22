انت الان تتابع خبر الان.. موعد مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا غداً في الدوري الإنجليزي والقنوات المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - مباراة مانشستر سيتي بث مباشر man city vs aston villa. يستقبل ملعب الاتحاد مشاهدة ماتش السيتي واستون فيلا اليوم بث مباشر ضمن أهم المباريات في الجولة الأخيرة من البريميرليج والاسبوع الحاسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى السيتي اليوم لتحقيق الفوز ولا بديل عن الفوز ليضمن بكل تأكيد حسم اللقب الإنجليزي في مهمة لن تكون سهلة ضد استون فيلا، فيما يسعى أستون فيلا لتقديم مباراة قوية أمام المان سيتي، والخروج بنتيجة إيجابية، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر اليوم 2022-05-22 يلا شوت.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر

بث مباشر مانشستر سيتي الآن، ويدخل مانشستر سيتي بعد أن أخفق بتعادله الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام وست هام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، فيما تعثر أيضاً استون فيلا بتعادله أمام بيرنلي بهدف لمثله في الجولة ذاتها. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر.

بث مباشر مانشستر سيتي واستون فيلا

يلا شوت مانشستر سيتي ، يدخل مانشستر محتلاً المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، محققاً الفوز في 28 مباريات، والتعادل في 6 مباريات، وهزم في 3 مباريات، بينما يدخل فريق استون فيلا مباشر ضد السيتي (يلا كورة) محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة، محققاً الفوز في 13 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في 18 مباراة. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر.

ماتش مانشستر سيتي واستون فيلا مباشر

مباراة مانشستر سيتي واستون تقام اليوم الأحد في تغطية بث مباشر لجميع أحداث المباراة منذ البداية التي سوف تكون في تمام الساعة:

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية

5:00 مساءاً بتوقيت مصر

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان

6:00 مساءاً بتوقيت العراق

5:00 مساءاً بتوقيت السودان

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

مانشستر سيتي واستون فيلا مباشر لايف

تُبث مباراة مانشستر سيتي عبر باقة شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، والذي تمتلك حقوق النقل الحصري والمباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كما أعلنت الشبكة عن القناة الناقلة لتكون قناة بي ان بريميوم 1 “BEIN PREMIUM HD 1” بجودة عالية، ومن المتوقع أن يعلق على المباراة عصام الشوالي.

مان سيتي بث مباشر يلا شوت

سيحتاج فريق بيب جوارديولا إلى نقطة واحدة فقط في نهاية هذا الأسبوع إذا حقق الفوز على وست هام يونايتد، لكن الفريق تأخر 2-0 بهدفين جارود بوين قبل أن ينقذ جاك غريليش وهدف فلاديمير كوفال، ويخطف نقطة صدراة الدوري.

مانشستر سيتي يلا كورة

بغض النظر عما يحدث خلال لقاء ليفربول مع ولفرهامبتون واندرارز في استاد الآنفيلد، فإن فوز مانشستر سيتي سيجعلهم يرفعون كأس الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في 11 موسماً، كما أن التعادل سيكون كافياً إذا تعثر فريق يورجن كلوب.

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ومن المؤكد أن جوارديولا لن يضع فريقه في وضع التعادل، خاصة وأن سيتي الآن هز الشباك مرتين على الأقل في آخر ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل الفريق الخالي من الهزائم في الدوري الممتاز الآن 11 مباراة.

قد يتلقى سيتي بعض التعزيزات من الإصابات قبل اليوم الأخير من الموسم ، حيث عاد كل من كايل ووكر وجون ستونز إلى تدريبات الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد مخاوف أولية من أن يغيبوا عن بقية الموسم.

تشكيلة السيتي ضد استون فيلا

قد يتلقى السيتي بعض التعزيزات بعودة عدد من اللاعبين من الإصابة قبل اليوم الأخير من الموسم، حيث عاد كل من كايل ووكر وجون ستونز إلى تدريبات الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد مخاوف أولية من أن يغيبوا لنهاية الموسم، ومن المتوقع أن يخوض المان سيتي مواجهة اليوم ضد أستون فيلا:

حراسة المرمي: إيديرسون.

الدفاع: كايل والكر- جواو كانسيلو- إيمريك لابورتي – جون ستونز.

وسط الميدان: رودري- بيرناردو سيلفا- كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم سترلينغ- فيل فودين- جاك غريليش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر اليوم

Sky Sports Main Event UK Sport TV3 Portugal SuperSport Maximo 1 beIN Sports HD 1 English Ziggo Sport Voetbal V Sport Premium HD Spiler 1 TV Premier Sport HD Slovakia beIN Sports Connect SuperSport Premier League

تردد قناة بي ان بريميوم 1 bein premium الناقلة لمباراة الستي يلا شوت

القمر: Eutelsat 8 West A 8 غربا

التردد: 11013 أفقي 27500

التصحيح: 2/3

نوع التشفير: إرديتو 2

قناة مفتوحة تنقل مباراة السيتي اليوم على استرا

القمر: Astra 3A 23.5 شرقا

التردد: 11547 أفقي 27500

التصحيح: 2/3

نوع التشفير: إرديتو 2.

قدمنا لكم تفاصيل مباراة مانشستر سيتي والتي ستقام غدا في ختام مباريات الدوري الإنجليزي، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة.

مانشستر سيتي واستون فيلا تاريخياً تواجهها الفريقان في 21 مباراة سابقة في جميع المسابقات منذ عام 2010، حقق خلالها السيتي الفوز في 17 مباراة، فيما حقق استون فيلا الفوز في 3 مباريات، وتعادلا في مباراة، وكانت آخر المواجهات في ديسمبر الماضي في الدوري الانجليزي، والتي انتهت بفوز المان سيتي بهدفين مقابل هدف.