مدبولي لـ«القاهرة الإخبارية»: مواقف مصر ثابتة تجاه قضايا المنطقة والعالم يقدر دورها في حل الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 11:13 صباحاً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية ثابتة وراسخة ولا تتغير، مشددا على أن ما تعلنه الدولة يتم تنفيذه، وذلك خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية.

وقال مدبولي إن هناك تقديرا لدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أزمات منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القاهرة تشهد خلال الفترة المقبلة استمرار اللجوء إليها في جهود الوساطة، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر عقدت خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من اللقاءات والجلسات الثنائية المهمة، جرى خلالها بحث مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مدبولي ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن مصر واجهت تحديات كبيرة في هذا المسار بسبب ما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد، لافتا إلى وجود اعتراف متزايد من دول العالم بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ستؤكد الثوابت المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى دعم مصر للإصلاحات الهيكلية في منظومة الأمم المتحدة، وضرورة زيادة تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

كما قال مدبولي إن العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، مؤكدا ضرورة العمل على إيقافها فورا، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات النزاعات الجيوسياسية التي تفرض أعباء متزايدة على الدول النامية.