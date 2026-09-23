محمد صلاح يتصدر عرش هدافى تصفيات أفريقيا 2027 قبل لقاء مصر وأنجولا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 10:33 مساءً - يلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، منافسه أنجولا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027.

ويخوض محمد صلاح مواجهة أنجولا متربعًا على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس أمم إفريقيا، بعدما سجل 20 هدفا خلال 28 مباراة خاضها في التصفيات

هدافو تصفيات كأس أمم أفريقيا

1. محمد صلاح – مصر: 20 هدفا.

2. فيكتور أوسيمين – نيجيريا: 17 هدفا.

3. ساديو ماني – السنغال: 15 هدفا.

4. نولدج موسونا – زيمبابوي: 15 هدفا.

5. فينسنت أبو بكر – الكاميرون: 15 هدفا.

ودخل المنتخب الوطني معسكر سبتمبر الجاري، لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنجولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي 25 و29 سبتمبر، ثم يلاثي جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، والنجم محمد صلاح. وفي الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.

جدول مواجهات مصر في مشوار التأهل

توزعت مباريات المنتخب المصري على عدة مراحل ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يستضيف ستاد القاهرة مواجهة الجولة الأولى أمام أنجولا مساء يوم 25 سبتمبر، يليها الانتقال إلى جوبا لملاقاة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، ثم تتواصل المنافسات خلال شهر نوفمبر بمواجهتي مالاوي ذهاباً وإياداً، وتُختتم المرحلة التصفيات في مارس من عام 2027 بمواجهتين أمام جنوب السودان وأنجولا.

مواعيد مباريات المنتخب في معسكر سبتمبر

منتخب مصر ضد أنجولا: 25 سبتمبر 2026 (الساعة 10:00 مساءً) - ستاد القاهرة الدولي (الجولة الأولى).

جنوب السودان × منتخب مصر: 29 سبتمبر 2026 (الساعة 3:00 عصرًا) - في جوبا (الجولة الثانية).

منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا (ودية): 4 أكتوبر المقبل

تفاصيل استضافة البطولة ونظام التأهل

تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا منافسات البطولة في حدث تاريخي يشهد تنظيم المسابقة في ثلاث دول لأول مرة، حيث تنطلق الفعاليات في 19 يونيو 2027 وتستمر حتى 17 يوليو من ذات العام. وتتضمن آلية التأهل تقسيم 48 منتخباً على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.