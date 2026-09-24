لوشن طبيعي لتفتيح منطقة الابطين

لو بتعاني من غمقان الابطين، النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل لوشن طبيعي هيساعدك على تفتيح منطقة الابطين بمكونات بسيطة من البيت. المكونات: - ٤ معالق كبيرة من جل الصبار. - ٢ معلقة صغيرة من عصير الليمون. - ١/٤ معلقة صغيرة كركم. - معلقة صغيرة لبن. - كام نقطة من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير والاستخدام: ١- في طبق اخلطي جل الصبار مع عصير الليمون والكركم واللبن وزيت شجرة الشاي. ٢- امزجي المكونات كويس، للحصول على خليط ناعم. ٣- احفظي الخليط ده في برطمان واحفظيه في التلاجة، تقدري تحفظيه لمدة من ٧ - ٩ ايام. ٤- للاستخدام، خدي كمية من اللوشن ودلكي بيها بشرتك، وسيبيه لحد ما البشرة تمتصه تماما وبعدين البسي هدومك. ٥- استخدميه كل يوم بالليل قبل النوم، او ممكن تستخدميه خلال فترة النهار. فوايد المكونات: - الكركم: بيحتوي على خصائص بتساعد على تفتيح البشرة، لانه بيحتوي على مركب كيميائي قوي المعروف باسم “الكركمين” وهو مضاد اكسدة قوي بيساعد على تفتيح لون البشرة بفعالية. - زيت شجرة الشاي: بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة بتساعد على تفتيح البشرة، وخصائص مضادة للميكروبات بتساعد على التخلص من ريحة العرق، وزيت شجرة الشاي اثبت فعاليته في علاج اسمرار الابطين. - اللبن: بيساعد على تفتيح البشرة، ويعتبر كمان مرطب مثالي للبشرة، بيساعد على تنعيمها وتنقيتها. - عصير الليمون: من المكونات الفعالة اللي بتساعد على تفتيح البشرة، عصير الليمون يعتبر مقشر ومادة تبييض طبيعية لاحتوائه على مستويات عالية من حمض الستريك، كمان بيحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا وده بيخليه مادة تبييض طبيعية، كمان الليمون بيساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة المتراكمة.

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