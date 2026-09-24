مسح الأسرة المصرية: بطاقة التموين الأكثر استفادة للأسر ضمن برامج الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 05:21 مساءً -

أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 أن بطاقة التموين جاءت في صدارة برامج الحماية الاجتماعية من حيث استفادة الأسر التي شملها المسح، بنسبة بلغت 90.1%، بينما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 12.9%، في حين سجلت منحة العمالة المؤقتة أقل نسبة استفادة عند 0.4%.

وكشفت نتائج المسح عن وجود تفاوت في الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية بين الأقاليم، حيث سجلت بطاقة التموين أعلى مستوى للتغطية في الوجه البحري بنسبة 93.6%.

وفي المقابل، بلغت أعلى نسبة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 18.2% في الوجه القبلي، وترتفع النسبة في ريف الوجه القبلي، حيث أظهرت النتائج استفادة أسرة من كل 5 أسر من البرنامج، بينما سجلت المحافظات الحضرية أقل نسبة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة عند 8%.

وأشارت نتائج المسح إلى محدودية نسبة الأسر المستفيدة من منحة العمالة المؤقتة في مختلف الأقاليم، بما يعكس استمرار الاعتماد على بطاقة التموين كأحد برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية، بالتوازي مع استفادة الأسر من برامج الدعم النقدي وعلى رأسها تكافل وكرامة.

ويعد المسح الصحي للأسرة المصرية أحد المسوح الوطنية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد تم تنفيذ مسح عام 2025 بتمويل مصري خالص وبكوادر مصرية للمرة الثانية.

ويقدم المسح صورة شاملة عن الوضع الصحي والإنجابي والحالة التغذوية للأسرة المصرية، إلى جانب رصد الفجوات الجغرافية في تغطية الخدمات الصحية وأوجه التفاوت بين المحافظات والحضر والريف والفئات الاقتصادية المختلفة.

كما يساهم المسح في قياس التقدم المحرز في الاستراتيجيات الوطنية للصحة والسكان، وتقييم برامج تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، بما يدعم قدرة متخذي القرار على توجيه الموارد وتحسين مستوى العدالة في الخدمات الصحية.