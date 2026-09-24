مدبولي: تقدير دولي لدور مصر والرئيس السيسي في جهود الوساطة وإقرار السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 01:29 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود تقدير لدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في جهود الوساطة والتحرك من أجل احتواء الأزمات ودعم مساعي السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك ظهر خلال اللقاءات التي أجراها الوفد المصري على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح مدبولي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن التحركات المصرية خلال المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة عكست تقديرا للدور الذي تؤديه القاهرة في التعامل مع القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن ثبات الموقف المصري ووضوحه يمثلان أحد العوامل التي تدعم هذا الدور.

وقال رئيس الوزراء إن الأطراف التي تتعامل مع مصر تدرك أن المواقف التي تعلنها القاهرة تتسق مع تحركاتها وممارساتها على أرض الواقع، وهو ما يسهم في استمرار الاستعانة بالدور المصري في جهود الوساطة والتعامل مع الأزمات الإقليمية.

وتأتي تصريحات مدبولي في وقت شهدت فيه مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا، حيث شارك رئيس الوزراء في عدد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها اجتماع حول تعزيز العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام، كما عقد لقاءات مع عدد من قادة ومسؤولي الدول المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة.

وأشار مدبولي إلى أن اللقاءات التي عقدها الوفد المصري تناولت عددا من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى وقف الصراعات واحتواء تداعياتها، إلى جانب القضية الفلسطينية.

وكان مدبولي قد أكد في كلمة مصر خلال قمة حول فلسطين وحل الدولتين أن الرؤية المصرية تعتبر تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرتبطا بالتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التحرك المصري على المستويين السياسي والدبلوماسي لدعم جهود الوساطة وإقرار السلام، بالتوازي مع التمسك بالمواقف المصرية المعلنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.