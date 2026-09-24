الداخلية تضبط مدير مطبعة «بدون ترخيص» بالقاهرة بحوزته أكثر من (122) ألف مطبوع تجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - استمرارًا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة «بدون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول عن المطبعة، وضُبط بحوزته أكثر من (122) ألف مطبوع تجاري بدون تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.