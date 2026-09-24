وزير الخارجية يستضيف مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 10:21 صباحاً - استضاف د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر، بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في قطاع غزة تحت عنوان “من شرم الشيخ إلى المرحلة الثانية: ترسيخ السلام والتعافي المبكر”.

عقدت برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية، بمشاركة السيدة ريم العبالي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والسيدة ايلينور كاروا وزيرة الشئون الفرونكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين بالخارج، والسيدة دوبرافكا شويتسا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، كما شارك في الحدث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى عبر الوسائل الافتراضية، و شارك أيضاً كل من وزير خارجية النرويج إسبن إيدي، ووزير خارجية اندونيسيا سوجيونو، ووزراء التعاون الدولي لبريطانيا وقطر والامارات، إلى جانب كبار المسئولين الأممين وأبزرهم ألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وتوم فليتشر وكيل السكرتير العام للشئون الانسانية، وراميز الأكباروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكارل سكاو المدير التنفيذي بالانابة لبرنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن ممثلي مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة ولفيف من كبار المسئولين من باكستان وتركيا واليابان، وايطاليا، وإسبانيا، وعدد من الدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن اللقاء شهد التباحث حول الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وسبل ضمان نفاذ المساعدات الانسانية والاغاثية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق وحشد الجهود الدولية في هذا الخصوص، فضلاً عن ضرورة الاسراع في اطلاق جهود التعافي المبكر واعادة الاعمار، وبما يوفر سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني الشقيق.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن قمة شرم الشيخ للسلام مثّلت محطة مهمة لحشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم مسار السلام والاستقرار، مشدداً على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة بكافة مراحلها، وقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، وكذا على حتمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بما في ذلك إسرائيل.

أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية الانتقال سريعاً من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار كون ذلك التزاماً لا يمكن تأخيره . وأوضح أن الأولوية تتمثل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ورفع العراقيل الاسرائيلية ذات الصلة. كما أكد أهمية دعم المؤسسات والقدرات الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة ومجلس السلام والمؤسسات الفلسطينية والشركاء الإقليميين والدوليين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد خلال اللقاء التأكيد على مواصلة مصر الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، وضمان استدامة النفاذ الإنساني، ورفض التهجير، ودعم تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.