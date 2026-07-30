معتمد جمال يرحب بالاستمرار مع الزمالك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - كشف مصدر مقرب من معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رد فعله بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء باستمراره في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد، بعد فترة من المفاضلة بين أكثر من اسم لتولي المسؤولية الفنية.

وكان اسم المدرب الصربي رازوفيتش قد اقترب خلال الأيام الماضية من تولي القيادة الفنية للزمالك، قبل أن تتراجع إدارة النادي عن إتمام الاتفاق، وتقرر استمرار معتمد جمال على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض.

معتمد جمال يرحب بقرار الزمالك

وأكد المصدر أن معتمد جمال أبدى ترحيبه الكبير بقرار إدارة الزمالك باستمراره مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يقدر ثقة مجلس الإدارة في قدراته، خاصة أنه من أبناء النادي وسبق له تحمل المسؤولية في ظروف صعبة خلال الموسم الماضي،وأوضح المصدر أن المدير الفني يرى أن الاستمرار مع الزمالك يمثل فرصة لمواصلة العمل وبناء فريق قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل معرفته الكبيرة بأجواء النادي واحتياجات الفريق الفنية.

الزمالك أولوية معتمد جمال

وأشار المصدر إلى أن الزمالك كان على رأس أولويات معتمد جمال خلال الفترة الماضية، حيث فضل الانتظار لحسم موقفه مع القلعة البيضاء، رغم تلقيه عدة عروض تدريبية من أندية أخرى،وأضاف أن المدرب لم يكن يرغب في اتخاذ أي خطوة جديدة قبل معرفة قرار الزمالك النهائي بشأن مستقبله، خاصة أنه كان لديه رغبة قوية في استكمال مشواره مع الفريق والعمل على تحقيق نتائج أفضل خلال الموسم المقبل.

معتمد جمال يرفض عروضًا تدريبية

وشهدت الفترة الماضية تلقي معتمد جمال عددًا من العروض التدريبية، كان أبرزها عرض من نادي الشرطة العراقي، الذي قدم عرضًا ماليًا وصلت قيمته إلى 24 مليون جنيه من أجل إقناع المدرب بتولي قيادة الفريق،ورغم قوة العرض، لم يحسم معتمد جمال موقفه وقتها، بسبب انتظاره قرار الزمالك النهائي بشأن استمراره أو رحيله عن منصبه، قبل أن يبلغ مسئولي النادي العراقي برغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد

ويستعد معتمد جمال خلال الفترة المقبلة لوضع خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، حيث ينتظر الانتهاء من تشكيل الجهازين الفني والإداري بشكل نهائي، من أجل بدء مرحلة التحضير للمنافسات القادمة،ويركز المدير الفني على تجهيز اللاعبين بشكل قوي، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الجماعي للفريق من أجل إعادة الزمالك إلى دائرة المنافسة على البطولات،كما يسعى معتمد جمال إلى الاستفادة من فترة الإعداد في تقييم قائمة اللاعبين وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، بالتنسيق مع إدارة النادي، بهدف تكوين فريق قادر على تحقيق تطلعات جماهير الزمالك.

ثقة متبادلة بين الزمالك ومعتمد جمال

ويأتي قرار استمرار معتمد جمال في قيادة الزمالك في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على حالة الاستقرار الفني، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها الفريق، حيث يمتلك المدرب خبرة كبيرة بطبيعة النادي ولاعبيه،ويأمل الجهاز الفني الجديد القديم في استغلال هذه الثقة من أجل تقديم موسم قوي، وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.