نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 تعتبر من أكثر المسابقات الذي ازداد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة حيث يبحث ملايين من المستخدمين إلى معرفة الخطوات المطلوبة التي تساعدهم على الاشتراك في مسابقة الحلم لكي يتمكنوا من الفوز بالجائزة الكبرى وتحقيق أحلامهم من خلال هذه المسابقة حيث يقوم الاعلامي الكبير مصطفى الأغا بتقديم المسابقة على قنوات أم بي سي، لهذا يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وأهم شروط الاشتراك في المسابقة بشكل تفصيلي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال على الأرقام التالية من أي دولة عربية وسوف نعرض لكم أرقام الاشتراك من خلال الخطوات التالية،

يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل المملكة السعودية على رقم 65044 أو من خلال جمهورية مصر العربية 9 5 4 5 8 ويوجد رقم آخر 9 5 4 5 0.

يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة الكويت من خلال رقم 41 أو من خلال دولة الأمارات من خلال رقم 60 70 كما يمكن الاشتراك فيها من خلال دولة الأردن 9 8 8 5 8.

ممكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة تونس من خلال رقم 5819 أو من داخل دولة لبنان من خلال رقم 008821622775627 .

يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من أي مكان حول العالم من خلال رقم 0 0 8 8 2 1 6 1 0 1 0 9 2 لكي تصبح من الأشخاص المؤهلين للاشتراك في مسابقة الأحلام.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

يوجد بعض الشروط الهامة التي ينبغي توفرها لكي يتمكن أي شخص من حول الوطن العربي من الاشتراك في هذه المسابقة وتشمل الآتي،