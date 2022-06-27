نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم بجميع انحاء الوطن العربي وسعر الرسالة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم بجميع انحاء الوطن العربي، حيث تعد مسابقة الحلم من المسابقات ذو الجائزة المالية الكبري في ساحة المسابقات ومن خلال هذا المنشور نتعرف علي ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم وتكلفة الرسائل المرسلة لمسابقة الحلم في جميع دول الوطن العربي.

في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة يتم الإعلان رسميا عن سعيد الحظ الذي فاز في مسابقة الحلم السحب الجديد والتي تصل قيمتها كيلو ذهب + 100 ألف دولار، حيث كان آخر المتسابقين الذين حصلوا على جائزة الحلم في هذا العام كل من (حامد احمد اللحياني من السعودية وكان قيمة الجائزة 150 ألف دولار، ثم حصد بها عيسي بن هليل من عمان 150 ألف دولار، ثم احمد سعيد عبد المحسن والذي حصد 500 ألف دولار).

مسابقة الحلم 2022

أوضحت مسابقة الحلم للاعلامي مصطفى الأغا رسمياً ان الفائز بجائزة هذا الموسم البالغة ٣.٥ ملايين دولار الحصة الأولى للحلم من إجمالي أموال الجائزة، واوضحت أن اسم الفائز الاخير في مسابقة الحلم في الموسم الماضي والذي حصل على جائزة نقدية قدرها مليون دولار وهو مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم الجديدة ليلة رأس السنة 2022.

أرقام مسابقة الحلم بأنحاء الوطن العربي مع قيمة التكلفة المالية

أرقام التواصل في جمهورية مصر العربية

شركة WE (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

شركة فودافون (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

شركة أورانج (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

شركة اتصالات (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

أرقام الاتصال من المملكة العربية السعودية

Lebara ( ٣١٣١٣١ ) تكلفة الرسالة 5 ريال.

STC ( ٨٥٨٨٨٨) تكلفة الرسالة 5 ريال.

Virgin( ٣٠٠٣٠٠) تكلفة الرسالة 5 ريال.

Mobily( ٦٥٠٤٤٤) تكلفة الرسالة 2.5 ريال ، ٥ ريال الرسائل.

Zain ( ٧٥٥٥٠٥) تكلفة الرسالة 5 ريال.

رقم الهواتف بدولة الكويت

Ooredoo ( ٤٢٤٢) تكلفة الرسالة 500 فلس.

Zain ( ٤٢٤٢) تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC( ٤٢٤٢) تكلفة الرسالة 500 فلس.

أرقام التواصل من السلطة العربية الفلسطينية

Jawwal (١٦٢٥) تكلفة الرسالة 3.5 نيس.

Wataniy (٦١٤٤) تكلفة الرسالة 3.5 نيس.

رقم الاشتراك من الإمارات العربية

Du (٣٦٣٦) تكلفة الرسالة 5.25 درهم.

Etisalat (٥٥٤٤) تكلفة الرسالة 3.15 درهم.

رقم الجوال في دولة المغرب

Orange (٩٦٦٩) تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

Maroc Tel (٩٦٦٩) تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

Inwi (٩٦٦٩) تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

ارقام المسابقة بسلطنة عمان

Ooredoo (٩٠٤٣٤) تكلفة الرسالة 500 فلس.

أرقام الاشتراك في الحلم من سوريا

Syriatel (١٥٦٥) تكلفة الرسالة 75 ليرة سورية.

MTN (١٥٥٥) تكلفة الرسالة 75 ليرة سورية.

أرقام التواصل بالعراق

Zain (٢٧٧٠) تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

Asiacell (٢٢٦٦) تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

Korek (٠ ٢١٨ ) تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

التواصل في دولة البحرين

STC (٩٨٨٨٥) تكلفة الرسالة 500 فلس.

Zain (٩٤٠٠٠) تكلفة الرسالة 500 فلس.

Batelco (٩٤٠٠٠) تكلفة الرسالة 500 فلس.

ارقام الجوال من اليمين

Yemen Mobile (٨٧٦٠٢) تكلفة الرسالة 150 ريال.

MTN (٢٦٢٢) تكلفة الرسالة 150 ريال.

Y Telecom(٨٤٤٢) تكلفة الرسالة 150 ريال.

Sabafon (٥٢٢٢) تكلفة الرسالة 150 ريال.

التواصل في دولة تونس

Orange (٨٥٨١٩) تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

Tunisie telecom (٨٥٨١٩) تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

Ooredoo (٨٥٨١٩) تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

أرقام الهواتف للتواصل من جميع انحاء العالم

008821622775627.

008821622778021.

008821610109.

ونذكركم برابط رقم السحب في مسابقة الحلم، كما فيما يمكنكم بطريقة أخري الإشتراك فى مسابقة الحلم للموسم الجديد.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم بجميع انحاء الوطن العربي وسعر الرسالة.