عصائر تحافظ على ترطيب جسمك في الأجواء الحارة

لماذا يحتاج الجسم إلى ترطيب إضافي في الصيف؟ عندما ترتفع درجات الحرارة، يعمل الجسم على تبريد نفسه من خلال التعرق، ما يؤدي إلى فقدان الماء والإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم. وإذا لم يتم تعويض هذه السوائل، قد تظهر أعراض مثل العطش الشديد، الصداع، الدوخة، التعب وجفاف الجلد، حسبما جاء في موقع Verywellhealth.

ويُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً بالغ الأهمية لضمان عمله بكفاءة، ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بالماء فقط، فهناك العديد من العصائر اللذيذة الأخرى التي تساعدكِ على تحقيق أهدافكِ في الترطيب.

أفضل العصائر الطبيعية للحفاظ على ترطيب الجسم

عصير البطيخ:

يعدّ البطيخ من أكثر الفواكه احتواءً على الماء، إذ تتجاوز نسبة الماء فيه 90%، كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، مما يجعله مثالياً لتعويض السوائل وإنعاش الجسم. فوائده أنه يروي العطش بسرعة، يعوّض جزءاً من المعادن المفقودة، يساعد على تبريد الجسم وغني بمضادات الأكسدة.

ماء جوز الهند الطبيعي:

رغم أنه ليس عصيراً تقليدياً، إلا أن ماء جوز الهند يعدّ من أفضل العصائر الطبيعية للترطيب، لأنه يحتوي على إلكتروليتات؛ مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. من فوائده أنه يعوّض الأملاح المعدنية، مناسب بعد النشاط البدني وقليل السعرات الحرارية مقارنة بالعصائر الرياضية.

كما أنه غني بالكربوهيدرات ويحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة ومغذيات أخرى تدعم جوانب صحية مختلفة. ينصح الخبراء بالبحث عن ماء جوز الهند النقي 100% وليس عصير جوز الهند، والتحقق من الملصق لتجنّب السكر المضاف.

عصير الخيار والنعناع:

الخيار يحتوي على نسبة مرتفعة جداً من الماء، بينما يمنح النعناع شعوراً بالانتعاش، ليشكّلا معاً عصير مثالياً خلال الطقس الحار. من فوائده أنه يساعد على ترطيب الجسم، يمنح إحساساً بالبرودة، يدعم الهضم ومنخفض السعرات الحرارية.

عصير البرتقال الطبيعي:

يوفر البرتقال كمية جيدة من الماء إلى جانب فيتامين C والبوتاسيوم، ما يجعله خياراً مناسباً لتعويض السوائل عند تناوله باعتدال. من فوائده أنه يدعم المناعة، يُسهم في الترطيب وغني بمضادات الأكسدة.

عصير الفراولة:

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الماء، إضافة إلى فيتامين C والألياف ومركبات مضادة للأكسدة. من فوائده أنه يُسهم في ترطيب الجسم، يدعم صحة الجلد ويزوّد الجسم بالفيتامينات.

عصير الأناناس:

يتميّز الأناناس بمحتواه الجيد من الماء وفيتامين C، بالإضافة إلى إنزيم البروميلين الذي يساعد على الهضم. من فوائده أنه ينعش الجسم، يدعم الهضم ويسهم في تعويض السوائل.

عصير الليمون مع الماء:

يعدّ من أكثر العصائر الصيفية شعبية؛ إذ يجمع بين فوائد الماء ونكهة الليمون المنعشة، ويمكن إضافة أوراق النعناع لزيادة الانتعاش. من فوائده أنه يشجّع على شرب كمية أكبر من السوائل، يوفر فيتامين C ويمنح إحساساً بالانتعاش.

الماء الفوار:

خيار رائع للترطيب. الغازات في المياه الغازية تجعلها أقل ترطيباً، فقد وجدت دراسة أن كمية البول لدى الأشخاص الذين يشربون المياه الغازية تساوي كمية البول لدى الأشخاص الذين يشربون المياه العادية. وهذا يعني أن السائلين يوفران نفس القدر من الترطيب. إذا كنتِ تفضلين نكهة إضافية إلى جانب الغازات، فجرّبي المياه الغازية المنكّهة أو انقع المياه الغازية غير المنكهة بالفواكه الطازجة أو الأعشاب.

شاي الأعشاب والحليب:

قد لا يبدو كوب الشاي الساخن كافياً لإرواء عطشكِ، لكن هذا السائل أكثر ترطيباً مما يبدو. فالشاي يتكوّن في معظمه من الماء، وعادة ما يكون شاي الأعشاب خالياً من الكافيين، على عكس أنواع الشاي الأخرى.

يحتوي شاي الأعشاب على مضادات الأكسدة التي قد تدعم صحة الخلايا وتمنع الأمراض المزمنة. لإضافة نكهة خفيفة ومنعشة، جرّبي ما يلي شاي الزنجبيل، شاي الكركديه، شاي النعناع والحليب.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الحليب الخالي من الدسم والحليب كامل الدسم قد يكونان أكثر ترطيباً من الماء. في إحدى الدراسات، تمكّن المشاركون الذين شربوا الحليب من الاحتفاظ بالسوائل لفترات أطول مقارنة بمن شربوا الماء، مما يُبرز خصائص الحليب المرطبة، كما ستحصلين على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية عند شرب الحليب، ومنها الكالسيوم، البوتاسيوم، البروتين وفيتامين D.