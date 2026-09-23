كشفت الفنانة درة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، عن أمنية كانت تتمنى تحقيقها؛ مؤكدة في الوقت نفسه رضاها بما كتبه الله لها؛ حيث تحدثت عن أحلامها؛ موضحة أنه كما منحها الله أشياءَ كثيرة تحمده عليها؛ فإن هناك أشياءَ أخرى تفتقدها ولا تملكها.
وأكدت درة أن هذا الأمر طبيعي وقد يكون مؤلماً في بعض الأحيان؛ فالإنسان لا يستطيع تحقيق كل أحلامه؛ بل يحقق بعضها ويُخفق في البعض الآخر.
كما كشفت درة عن أنها كانت تحلم بالأمومة؛ إذ قالت: "كان نفسي أبقى أم". قبل أن تؤكد إيمانها بأن ما يريده الله لها هو الذي سيحدث؛ قائلة بتأثر: "اللي ربنا عايزه هيكون طبعاً، أكيد".
وكانت الفنانة درة قد كشفت خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" عن تعرُّضها لتجربتَي إجهاض؛ مؤكدة أن الأمر شكّل صدمة نفسية كبيرة لها. لكنها تتعامل معه باعتباره قضاءً وقدراً، مع استمرار رغبتها في تحقيق حُلم الأمومة، بعد إنجاز العديد من الأمور في حياتها من الشهرة والنجومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة: "كان نفسي أبقى أم.. واللي ربنا عايزه هيكون" كشفت الفنانة درة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة عن أمنية كانت تتمنى تحقيقها مؤكدة إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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