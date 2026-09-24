وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنساني المستدام إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٤ سبتمبر، في المائدة المستديرة الوزارية حول النفاذ الإنساني والرعاية الصحية في قطاع غزة، التي استضافها إد ميليباند، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وترأسها بالمشاركة كل من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والجهات الإنسانية المعنية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية والصحية في قطاع غزة، وسبل ترجمة الجهود الدولية إلى خطوات عملية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني. كما بحث المشاركون أهمية استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتقال دون إبطاء إلى المرحلة الثانية، مع ضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتثبيت وقف إطلاق النار. وشهد الاجتماع تأكيدًا على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وتيسير الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين، وإدخال المواد والأدوية والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية، فضلًا عن الاستعداد العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

استعرض بدر عبد العاطي خلال اللقاء جهود مصر الانسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وما تقوم به من تحركات مكثفة ومتواصلة مع جميع الأطراف بما يهدف إلى تحسين الوضع الانساني في غزة، وشدد على ضرورة استدامة النفاذ الانساني دون عوائق واطلاق التعافي المبكر بما يوفر سيبل العيش الكريم للأشقاء الفلسطينيين. كما أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وعلى الاتصال الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وشدد على ضرورة دعم المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها، والحفاظ على الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، بما يسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ويمهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في إطار مسار سياسي موثوق يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.