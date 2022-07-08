الكفتة التونسية الاقتصادية وجددي سفرتك وابهريهم بالطعم الرائع

يشتهر المطبخ التونسي بأشهى و أجمل الأكلات، و من أشهرها الكفتة التونسية، فهي من الأطباق الرئيسية التي تتميز بها تونس، ويأتي لطلبها العديد من السائحين من كافة أنحاء العالم، ويمكن تحضيرها باللحم أو بالدجاج، حسب ذوق كل شخص في تناول طعامه، وسوف نعرض لكي في هذا المقال أسهل وأفضل طريقة لعمل الكفتة، حتى تتمكني من تطبيقها بالمنزل بإحترافية.

الكفتة التونسية

سوف نعرض لكي الوصفة الأصلية التي تتبعها وتتميز بها أشهر المطاعم التونسية، والتي تبحث عنها السيدات لتطبيقها بنفس المذاق والطعم الشهي، وهذا ما ستجدينه في الطريقة التالية:

المكونات

٢٥٠ جرام من اللحم المفروم.

حبتان مسلوقتان من البطاطس.

حزمة من البقدونس مفرومة فرمًا ناعمًا.

عدد ١ حبة بيض.

ملعقتان كبيرتان من فتات الخبز.

ما يعادل ملعقة كبيرة من الجبن المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من النعناع الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

في إناء كبير ضعي كمية اللحم المفروم.

قومي بهرس البطاطس المسلوقة، ثم أضيفيها إلى اللحم وقلبيهم جيدًا معًا.

ضعي عليهم البقدونس المفروم، فتات الخبز والجبن ثم أمزجي الخليط لتتداخل مكوناته.

إخفقي البيضة وإسكبيها على الخليط، وضعي معها النعناع، الملح و الفلفل الأسود.

إخلطي جميع المكونات مرة أخرى، لتحصلي على عجينة طرية متماسكة.

ابدئي في تشكيل اللحم إلى كرات، أو أقراص مستديرة.

اتركي كرات اللحم في الثلاجة، لمدة نصف ساعة على الأقل.

أخرجي الكفتة من الثلاجة، ثم ضعي الزيت على النار واتركيه يسخن.

قلبي الكرات في الدقيق، ثم أنزلها في الزيت الساخن حتى يتغير لونها، واتركيها قليلاً في الزيت لتنضج ثم أخرجيها.

وبذلك قد أصبحت وجبة الكفتة جاهزة للتقديم، يمكنك تقديم الوصفة بجانب المكرونة والبطاطس المقلية، أو حسب رغبتك.

بعد قراءتك لمقال الكفتة الفرنسية بالكامل، قومي باستخدام نفس المكونات والمقادير المذكورة، وتتبعي تطبيق هذه الخطوات بالضبط، سوف تجدي طعم رائع أشهى من المطاعم التونسية، وكأنك قد حضرتي الطبق مرات كثيرة من قبل، وسوف تنبهر أسرتك بمذاق الكفتة اللذيذ.