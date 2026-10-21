وزير الداخلية: انخفاض سرقات السيارات 94% والذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الرصد الأمني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:17 مساءً - كشف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن انخفاض معدلات سرقة السيارات في مصر بنسبة وصلت إلى 94%، في إطار خطة تطوير شاملة للعمل الأمني واستعادة الانضباط ورفع سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

وأوضح وزير الداخلية، خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن» بمنتدى مصر 2026 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة أعادت صياغة منظومة العمل الأمني للتعامل مع تطور أساليب ارتكاب الجرائم.

وأشار إلى أن خطة التطوير تقوم على تحديث المنشآت الشرطية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لأنماط الجريمة، وربط غرف العمليات في المحافظات بالمركز الرئيسي.

وأضاف أن الوزارة توسعت في إعداد كوادر متخصصة في مجالات الجريمة الإلكترونية والملكية الفكرية والرصد المبكر لتحركات التنظيمات الإرهابية، إلى جانب الاهتمام بتنمية وعي المواطنين وتحديث السياسة العقابية للمحكوم عليهم.