صينية فراخ بالخضروات مشوية في الفرن

لو عايزة وجبة غدا سريعة ومتكاملة، النهاردة هنشارك معاكم وصفة الفراخ المشوية بالخضروات، هتتحضر في صينية واحدة، وكمان تقدري تستخدمي اي خضروات متوفرة عندك. وقت التحضير: ٣٠ دقيقة. وقت الطبخ: ٤٥ دقيقة. الكمية تكفي ٦ افراد. تتبيلة الفراخ: - ١/٣ كوباية زيت زيتون. - عصير ليمونتين. - ٤ فصوص ثوم مهروسين. - معلقة كبيرة مليانة توابل ايطالية مجففة. - معلقة كبيرة ملح خشن. - معلقة صغيرة فلفل اسود. - معلقة صغيرة بابريكا مدخنة. - ١/٢ معلقة صغيرة ثوم بودر. - شطة، حسب الرغبة. المكونات: - ٦ افخاد فراخ مع الجلد والعضم. - معلقتين كبار زيت زيتون. - ٨ حبات بطاطس صغيرة متقطعة نصين، او بطاطس كبيرة متقطعة مكعبات. - ٤ حبات جزر متقطعين مكعبات. - كوبايتين مشروم، متقطعين ارباع. - ٣ حبات صغيرة كوسة، متقطعة. - ١/٢ كوباية فلفل احمر متقطع شرايح. - ١/٢ كوباية بصل احمر متقطع شرايح. - ١/٤ كوباية بقدونس مفروم للتزيين. sheet pan rotisserie chicken and veggies طريقة التحضير: 1- لتتبيل الفراخ، في طبق كبير اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم، التوابل الايطالية، الملح، الفلفل الاسود، البابريكا المدخنة، الثوم البودر، وقلبيهم كويس مع بعض. 2- هاتي افخاد الفراخ اعملي في كل واحد فتحتين بالسكينة، عشان التتبيلة تتغلغل جوه الفراخ، وحطي الفراخ في التتبيلة وقلبيها لحد ما تغطي الفراخ كلها كويس، رصيها جنب بعض وخلي ناحية الجلد من فوق وغطيها بغلاف بلاستيك ودخليها التلاجة لمدة من ساعة لحد ١٢ ساعة كحد اقصى. 3- سخني الفرن على درجة حرارة ٢٣٠ درجة مئوية. 4- هاتي صينية طويلة، ورصي افخاد الفراخ وتكون ناحية الجلد من فوق. 5- وفي باقي التتبيلة حطي كل الخضار وقلبيه فيها كويس لحد ما تغطيها كلها، ووزعيه في الصينية حوالين الفراخ، ورشي عليها شوية ملح لو لزم الامر. 6- دخلي الصينية في فرن سخن على الرف اللي في النص، لمدة ٤٥ دقيقة تقريبا، او لحد ما الفراخ تستوي تماما والخضار يبقى طري. ٧- بعد ما تخرجي الصينية من الفرن، ممكن ترشي على الوش شوية كمان من زيت الزيتون حسب الرغبة، وعند التقديم زينيها بالبقدونس المفروم او اي اعشاب تفضليها.

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