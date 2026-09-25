النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل سيروم الجلسرين لعلاج الهالات السودا والحفاظ على صحة الجلد حوالين العين بمكونات طبيعية.

المكونات:

- ١/٤ كوباية من جل الصبار.

- معلقتين كبار جلسرين.

- معلقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

- كبسولة واحدة من زيت فيتامين E.

- ٤ نقط من زيت اللافندر. serum for dark circles

طريقة التحضير:

١- اخلطي كل المكونات مع بعض، وقلبي كويس لحد ما يبقى عندك خليط قوامه جل شفاف، انقليه في برطمان زجاجي صغير واحفظيه في مكان بارد وجاف.

٢- يفضل تحفظيه في التلاجة، واستخدميه خلال اسبوع لاسبوعين. serum for dark circles 1

طريقة الاستخدام:

١- وزعي السيروم بأطراف صوابعك مع الطبطبة وتدليك منطقة حوالين العين بالراحة جدا.

٢- استخدميه مرتين في اليوم، الصبح حطيه قبل واقي الشمس، وبالليل خليه اخر خطوة في روتين العناية ببشرتك قبل النوم. serum for dark circles 2

فوايد المكونات:

- الجلسرين:

الجلسرين مهم لعلاج التجاعيد ومنع ظهورها، لانه بيحتوي على مادة بتساعد على استعادة مرونة المنطقة الرقيقة اللي حوالين العين، وبيخلي البشرة اكتر مرونة، وبيعيد توازن الرطوبة الطبيعي للبشرة.

كمان بيساعد على الوقاية من علامات الشيخوخة وعلاجها من خلال ترطيب البشرة وتكوين طبقة واقية بتحافظ على الرطوبة فوق سطح الجلد.

الجلسرين كمان بيساعد على تليين البشرة، وحبس الرطوبة جواها، وتعزيز مرونة الجلد، والتخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

الجلسرين يعتبر مادة دهنية طبيعية بتساعد على منع فقدان المرونة، وترقق الجلد، والتجاعيد، والهالات السودا، والانتفاخ، وجفاف البشرة.

بيدي البشرة في منطقة حوالين العين مظهر ممتليء، وبيحفز تجديد خلايا البشرة، وبيقلل من الالتهابات اللي ممكن تسبب الانتفاخ.

- جل الصبار:

جل الصبار يعتبر مكون سحري لعلاج كل مشاكل البشرة تقريبا، وهو فعال جدا في علاج الهالات السودا، وانتفاخات العين بطريقة طبيعية.

- زيت فيتامين E:

بيساعد على مكافحة تأثيرات الجذور الحرة اللي بتسبب علامات الشيخوخة زي التجاعيد والخطوط الرفيعة.

- زيت اللافندر:

زيت اللافندر من الزيوت المعروفة بخصائصه المهدئة والملطفة، وبيساعد على تصريف السوائل المتراكمة تحت العين، وده بيساعد على التخلص من الانتفاخات (اكياس تحت العين).

- زيت الجوجوبا: