٧ اطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين لانقاص الوزن

في بعض الاطعمة لو دخليتها في نظامك الغذائي هتساعدك في تحقيق اهدافك في انقاص الوزن، مع ضمان حصولك على كمية كافية من البروتين لدعم صحة العضلات والصحة العامة، ولكن ماتنسيش تاكليهمع كمية متوازنة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة للحصول على نظام غذائي متكامل.

١- صدور الفراخ:

صدور الفراخ منزوعة الجلد تعتبر مصدر غني بالبروتين قليل السعرات الحرارية، وده يعتبر اختيار مثالي للاشخاص اللي عايزين يحافظوا علىوزنهم، (٨٥ - ١١٣ جرام من الفراخ، ٢٦ - ٣٠ جرام من البروتين، ١٤٠ - ١٦٠ سعره حرارية).

٢- البيض:

البيض غني بالبروتين والعناصر الغذائية الاساسية، وهو منخفض السعرات الحرارية وبيساعد على الشعور بالشبع لفترة اطول، (بيضتين كبار، ١٤ جرام بروتين، ١٤٠ سعرة حرارية.

٣- الزبادي اليوناني:

بيحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالزبادي العادي، ومثالي للعصاير او لوحده كوجبة خفيفة، وكمان منخفض السعرات الحرارية، (١٧٠ جرام زبادي، ١٥ - ٢٠ جرام بروتين، ١٠٠ - ١٥٠ سعرة حرارية).

٤- الجبنة القريش:

الجبنة القريش غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، وده بيخليها وجبة خفيفة مثالية، او اضافة مثالية للسلطات والوجبات (١/٢ كوباية جبنة، ٢٨ جرام بروتين، ٨٠ - ١٠٠ سعرة حرارية).

٥- السمك (زي السالمون والتونة):

الاسماك غنية بالبروتين واحماض اوميجا ٣ الدهنية، اختاري الانواع قليلة الدسم زي التونة او السمك الابيض، (٨٥ - ١١٣ جرام من السمك المطبوخ، ٢٠ - ٢٤ جرام بروتين، ١٨٠ - ٢٠٠ سعرة حرارية).

٦- العدس:

على الرغم ان العدس بيحتوي على سعرات حرارية اعلى شوية، الا انه بيوفر كمية جيدة من البروتين والالياف، وده بيخليه اختيار مشبع ومغذي، ١/٢ كوباية من العدس المطبوخ، ٩ جرام من البروتين، ١١٥ سعرة حرارية).

٧- التوفو: