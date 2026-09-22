ميست البصل والقهوة لشعر صحي واكتر كثافة

لو بتدوري على طريقة بسيطة وطبيعية لتعزيز صحة شعرك وتحسينه، النهاردة هنشارك معاكم علاج طبيعي مكون من البصل والقهوة هيغير شعرك تغيير جذري، وهيخليه اكتر كثافة وقوة وصحة بشكل ملحوظ.

ليه القهوة والبصل علاج فعال للشعر؟

- عصير البصل: غني بالكبريت، وهو مركب معروف بدوره في دعم الدورة الدموية المتصلة ببصيلات الشعر، وده بدوره بيوفر العناصر الغذائية الاساسية اللي بتمنع ترقق وتساقط الشعر، كمان البصل بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، وده بيساعد في الحفاظ على نضافة فروة الراس وتوازنها وحمايتها من تراكم الشوائب اللي ممكن تمنع نمو الشعر.

- القهوة: الكافيين الموجود في القهوة بيساعد على تحفيز تدفق الدم في فروة الراس، وده بيعزز وصول الاكسجين والعناصر الغذائية لجذور الشعر.

ولما المكونين بيتجمعوا مع بعض بيشكلوا علاج فعال بيعزز صحة فروة الراس وبيغذي الشعر من الجذور لحد الاطراف.

المكونات:

- بصلة حمرا متوسطة الحجم (حوالي ١٠٠ جرام).

- ٢ معلقة كبيرة قهوة مطحونة.

- كوباية ماية.

- معلقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري لتقليل ريحة البصل).

- من ٣ - ٤ نقط زيت عطري، اختياري (ممكن زيت النعناع او زيت اللافندر).

طريقة التحضير:

١- قطعي البصل قطع صغيرة وافرميه ناعم.

٢- استخدمي قطعة قماش او مصفي ضيقة لاستخلاص عصير البصل.

٣- في حلة سخني كوباية ماية وسيبيها لحد ما تغلي، وضيفي لها القهوة المطحونة وسيبيها تغلي على نار هادية لمدة ٥ دقايق.

٤- سيبي القهوة تبرد تماما وبعدين صفيها.

٥- اخلطي ٣ معالق كبيرة من عصير البصل مع ٤ معالق كبيرة من القهوة اللي حضرناها.

٦- واخر حاجة ضيفي عصير الليمون والزيت العطري (لو هتستخدميهم).

٧- صبي الخليط في زجاجة سبراي ورجيها قبل كل استخدام.

طريقة الاستخدام:

١- بعد غسل شعرك بالشامبو رشي الميست عليه وهو رطب.

٢- رشيه مباشرة على فروة الراس والشعر، مع التركيز على المناطق اللي فيها فراغات.

٣- دلكي الميست على الشعر لمدة من ٣ - ٥ دقايق.

٤- سيبيه على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة، وممكن تغطي الشعر بكيس بلاستيك او قبعة الاستحمام.

٥- بعدها اشطفي الشعر كويس بالماية الباردة، وممكن تستخدمي بلسم لو احتاجتي.

استخدمي العلاج ده من مرتين لتلات مرات في الاسبوع لمدة شهر على الاقل للحصول على افضل النتايج، واحفظي الباقي في التلاجة واستخدميه خلال ٣ ايام.

النتايج المتوقعة من العلاج:

- شعر اكتر كثافة وامتلاء، خصوصا عند خط الشعر.

- تكسر اقل وتساقط يومي اقل.

- فروة راس اكتر صحة وتوازن.

- ملمس شعر اكتر نعومة ولمعان.

- تأخير ظهور الشيب المبكر.