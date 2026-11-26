احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 05:21 مساءً -

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على زيارة مستشفى إمبابة العام لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وخلال الزيارة تابع المحافظ مع إدارة المستشفى والأطقم الطبية تطورات الحالة الصحية للمصابين واطّلع على أوجه الرعاية المقدمة لهم وخطط العلاج المتبعة مشددًا على ضرورة تسخير جميع الإمكانات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة، مع إيلاء الحالات التي تستدعي رعاية خاصة الاهتمام الكامل.

وأجرى المحافظ حوارًا مع عدد من المصابين للاطمئنان على حالتهم والاستماع إلى احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تتابع أوضاعهم الصحية بالتنسيق المستمر مع مديرية الشؤون الصحية، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة لحين استكمال العلاج والتعافي.