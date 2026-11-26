احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 05:21 مساءً - اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قصر الاتحادية، عقب استقباله بمطار القاهرة الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شهدت عزف السلامين الوطنيين لدولة قطر وجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف، والتقاط صورة تذكارية للرئيس وأمير قطر، أعقبها عقد اجتماع بين الزعيمين.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة أمير قطر إلى مصر، مؤكدًا تطور العلاقات المصرية القطرية في مختلف المجالات، وما يجمع البلدين من تنسيق وتشاور وثيقين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وغيره من المجالات محل الاهتمام المشترك.