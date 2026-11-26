احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 04:29 مساءً - إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات شروع فى قتل، إتجار بالمخدرات، إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، وبلطجة وفرض سيطرة، بنطاق محافظات المنيا، الأقصر، ودمياط، وإصابة ضابط شرطة، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وضبط بحوزتهم قرابة طن وربع من المواد المخدرة المتنوعة، و91 قطعة سلاح نارى متنوعة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى(120) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.