لماذا يرفض الدماغ النوم رغم إرهاق الجسم؟ :...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - يشعر كثير من الأشخاص بإرهاق شديد طوال اليوم، لكنهم يفاجأون بمجرد الاستعداد للنوم بأن أذهانهم أصبحت أكثر نشاطًا، فتتزاحم الأفكار ويصعب عليهم الاسترخاء أو الخلود إلى النوم، وقد تبدو هذه الحالة محيرة، خاصة عندما يكون الجسم في حاجة ماسة إلى الراحة، بينما يظل الدماغ في حالة يقظة وكأنه يبدأ يومًا جديدًا.

ويؤكد خبراء طب النوم أن هذه الظاهرة لا تعني بالضرورة الإصابة بالأرق المزمن، لكنها غالبًا ترتبط باضطراب مؤقت في الإشارات العصبية والهرمونية المسؤولة عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ما يؤدي إلى انفصال بين شعور الجسم بالتعب واستمرار نشاط العقل.

لماذا يظل الدماغ مستيقظًا رغم الإرهاق؟

يعتمد النوم الطبيعي على توازن دقيق بين الإشارات العصبية التي تحفز الاسترخاء، وتلك التي تبقي الدماغ في حالة يقظة وانتباه.

وعندما يختل هذا التوازن بسبب التوتر أو الضغوط النفسية أو بعض العادات اليومية، يستمر الدماغ في استقبال إشارات تدفعه إلى التفكير والانتباه، حتى وإن كانت العضلات والجسم في حالة إنهاك كامل.

ويؤدي هذا الخلل إلى صعوبة الدخول في النوم، أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، رغم الشعور بالإجهاد طوال اليوم.

ما أسباب زيادة النشاط الذهني ليلًا؟

يرى المتخصصون أن فترة الليل تمنح العقل مساحة أكبر للتفكير، بعد أن تقل المشتتات والضوضاء التي ترافق ساعات النهار.

وخلال هذه الفترة قد يبدأ الدماغ في استرجاع أحداث اليوم، أو التفكير في مسؤوليات الغد، أو تحليل مواقف سابقة، وهو ما يؤدي إلى تنشيط مراكز الانتباه ويؤخر الدخول في النوم.

كما أن استمرار ارتفاع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول نتيجة الضغوط اليومية يمنع الجسم من الوصول إلى مرحلة الاسترخاء اللازمة للنوم، حتى مع الشعور بالتعب الشديد.

علامات تدل على أن الدماغ في حالة يقظة

قد تظهر هذه الحالة في صورة عدد من الأعراض، من أبرزها:

تزاحم الأفكار قبل النوم.

صعوبة إيقاف التفكير.

تسارع ضربات القلب.

الشعور بالتوتر أو القلق دون سبب واضح.

الإحساس بالحركة المستمرة في الساقين لدى بعض الأشخاص.

الشعور بوجود مهام يجب إنجازها قبل النوم رغم عدم وجود ضرورة لذلك.

الاستيقاظ المفاجئ أثناء الليل مع عودة التفكير مرة أخرى.

وتختلف شدة هذه الأعراض من شخص لآخر، بحسب طبيعة الضغوط التي يمر بها وأسلوب حياته.

ما العوامل التي تؤخر النوم؟

يشير خبراء النوم إلى أن هناك عددًا من العوامل التي قد تؤخر دخول الجسم في مرحلة الاسترخاء، من أهمها:

الضغوط النفسية والتوتر المستمر.

تناول المشروبات الغنية بالكافيين في المساء.

استخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

التعرض للإضاءة الساطعة ليلًا.

مواعيد النوم غير المنتظمة.

قلة النشاط البدني خلال اليوم.

التفكير المستمر في العمل أو الدراسة أو المشكلات اليومية.

وتؤثر هذه العوامل في إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم، مما يؤدي إلى تأخر الشعور بالنعاس.

لماذا يحدث الاستيقاظ المفاجئ أثناء الليل؟

قد يستيقظ بعض الأشخاص فجأة بعد ساعات قليلة من النوم، ويجدون صعوبة في العودة إليه مرة أخرى.

ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى استمرار نشاط الدماغ، أو ارتفاع مستويات التوتر، أو اضطراب دورة النوم الطبيعية، ما يجعل العقل يعود سريعًا إلى حالة اليقظة بمجرد حدوث أي مؤثر بسيط.

كما قد يرتبط الاستيقاظ المفاجئ بعادات مثل تناول الكافيين في وقت متأخر، أو تناول وجبات ثقيلة قبل النوم، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.

هل تكفي النصائح التقليدية لتحسين النوم؟

يشير الخبراء إلى أن النصائح التقليدية قد تكون فعالة لدى كثير من الأشخاص إذا تم الالتزام بها بصورة منتظمة، خاصة عندما يكون اضطراب النوم ناتجًا عن عادات يومية وليس عن مشكلة صحية.

ومن أبرز النصائح التي تساعد على تهدئة الدماغ قبل النوم:

الالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ يوميًا.

تجنب القهوة والشاي ومشروبات الطاقة خلال ساعات المساء.

تقليل استخدام الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

جعل غرفة النوم هادئة ومظلمة وذات درجة حرارة مناسبة.

ممارسة تمارين الاسترخاء أو التنفس العميق قبل النوم.

تجنب الوجبات الدسمة في وقت متأخر من الليل.

ممارسة نشاط بدني منتظم خلال النهار، مع تجنب التمارين العنيفة قبل النوم مباشرة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت صعوبة النوم أو تكررت حالات الاستيقاظ المفاجئ لعدة أسابيع، أو أثرت في القدرة على العمل والتركيز خلال النهار، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد اضطرابات النوم أو المشكلات الصحية الأخرى التي قد تكون السبب.

ويؤكد المتخصصون أن الحصول على نوم جيد لا يعتمد فقط على الشعور بالتعب، بل يحتاج إلى توازن بين صحة الجسم وهدوء العقل، لذلك فإن تقليل التوتر وتنظيم العادات اليومية يعدان من أهم الخطوات للحفاظ على نوم صحي وتحسين جودة الحياة.