وزير التعليم: فخامة الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، المعلمين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية الكفاءات التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تقديم أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» اكتشاف وإبراز المعلمين المبدعين القادرين

وتستهدف مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» اكتشاف وإبراز المعلمين المبدعين القادرين على تصميم وتنفيذ مشروعات تربوية مبتكرة وقابلة للتطبيق داخل المدارس، بما يعزز ثقافة الإبداع في الممارسات التدريسية، ويدعم توظيف استراتيجيات التعلم النشط والابتكار داخل الفصول الدراسية.

وشهدت النسخة الثالثة من المسابقة مشاركة 1080 معلمًا من مختلف المحافظات، قدموا 363 مشروعًا بحثيًا في مجالات تربوية متنوعة، وأسفرت أعمال التقييم والتحكيم عن اختيار 100 مشروع فائز، شارك في تنفيذها 391 معلمًا، يمثلون 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.

وزير التعليم: المعلمين هم أبطال حقيقيون

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين هم أبطال حقيقيون، لما يبذلونه من جهود كبيرة في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية وطنية عظيمة تتمثل في بناء أجيال قادرة على تشكيل مستقبل مصر، فهو من يُعد الطبيب والمهندس والعالم، ويسهم بدوره في تحديد ملامح المستقبل.

المعلم داخل الفصل يتحمل مسؤولية كبيرة

وأضاف الوزير أن المعلم داخل الفصل يتحمل مسؤولية كبيرة، وأن البطولة الحقيقية تتمثل في القدرة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، رغم التحديات، مؤكدًا أن المعلم الذي يؤمن بمستقبل بلده ويدرك قيمة الرسالة التي يؤديها، ويخلص في عمله، هو بالفعل بطل يستحق كل التقدير والاحترام.

وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت ميدانيًا تعكس حجم الجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون، لافتًا إلى أنه لولا هذه الجهود لما أمكن تحقيق هذا التحسن الملحوظ في مستوى الطلاب؛ حيث انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون ضعفًا في مهارات القراءة والكتابة من نحو 45% إلى 13% خلال عامين، كما ارتفعت نسب الحضور المدرسي من 15% إلى أكثر من 87%، وهي نتائج تحققت بفضل إخلاص المعلمين وإيمانهم برسالتهم.

وأشار الوزير إلى أن جميع المعلمين يستحقون التكريم والتقدير لما يقدمونه من جهود وتضحيات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، وأن تواصل منظومة التعليم تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، بما ينعكس على مستوى الطلاب وجودة العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، أكد الوزير أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالمعلمين، ويقدم لهم دعمًا قويًا، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأضاف الوزير أن جهود الدولة في هذا الملف أسفرت عن إقرار زيادات مالية للمعلمين، في إطار خطة متكاملة لتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدا أنه يجري أيضا العمل على تحسين الأوضاع المالية للأخصائيين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

جميع القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها جاءت انطلاقا من واقع الميدان

وفي إطار الحديث من الحضور عن القرارات التي اتخذتها الوزارة لتطوير منظومة التعليم خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير أن جميع القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها جاءت انطلاقًا من واقع الميدان التعليمي، وبعد عقد العديد من الاجتماعات والجلسات النقاشية مع المعلمين ومديري المدارس والإدارات التعليمية ومديري المديريات، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن أن تكون القرارات معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمنظومة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بدور المدرسة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، أكد الوزير أن المعلم يؤدي دورًا محوريًا في غرس قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بحجم التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدا على أهمية مواصلة توعية الطلاب بقيمة الوطن والحفاظ على مقدراته، وترسيخ روح الانتماء والمسؤولية الوطنية لديهم.

وحول تطوير المناهج الدراسية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في المجالات التعليمية المختلفة، موضحًا أن الوزارة استعانت بالتجربة اليابانية في تطوير مناهج الرياضيات والعلوم، باعتبار اليابان من بين أفضل الدول عالميًا في هذين المجالين، بما يسهم في رفع مستوى الطلاب وتأهيلهم للمشاركة والمنافسة في المسابقات الدولية وتحقيق مراكز متقدمة، مؤكدًا أن الهدف هو الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مكانة مصر في المؤشرات والتصنيفات التعليمية الدولية.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بأوضاع المعلمين، مثمنين القرارات التي اتخذها السيد الوزير، وما صاحبها من خطوات تنفيذية تم تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدين أن التغيير أصبح واضحًا وملموسًا داخل المدارس، وأن هناك فارقًا واضحًا في مستوى المدارس والعملية التعليمية، بما يسهم في تحويل المدرسة إلى بيئة جاذبة للتعلم والابتكار، ويعزز من إقبال الطلاب على المدرسة ومشاركتهم في الأنشطة التعليمية المختلفة.

كما أشاد المعلمون بقرارات السيد الوزير الأخيرة بشأن تحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، مؤكدين تقديرهم لما تبذله الوزارة من جهود في هذا الملف، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية لتحسين أحوالهم، بما يعكس الاهتمام بدور المعلم وتوفير المناخ المناسب له لأداء رسالته التعليمية.

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والأستاذة نادية عبد الله، مستشار الوزير لشئون المعلمين.