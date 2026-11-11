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وزير الخارجية يلتقي رئيسة معهد العالم العربي في باريس

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وزير الخارجية يلتقي رئيسة معهد العالم العربي في باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 02:45 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، بالسيدة «آن-كلير لوجاندر»، رئيسة معهد العالم العربي في باريس (IMA)، وبصحبتها عدد من الباحثين والمتخصصين في شؤون المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية، وآفاق العلاقات المصرية الفرنسية.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر وفرنسا، ودور معهد العالم العربي في إبراز ثراء الحضارة العربية والمصرية، وتعزيز التبادل الثقافي والفني ومد جسور التواصل والحوار بين الشعبين.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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