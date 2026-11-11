وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز الشراكة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 02:45 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس، " كريستوف لوكورتييه" مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر والوكالة، واستعراض مستجدات المشروعات المشتركة وآفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أثني خلال اللقاء على التطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيراً لما نتج عن ذلك التعاون من مشروعات تنموية، ساهمت في تعزيز الخدمات العامة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما أشار الوزير عبد العاطي، إلى أن الشراكة الممتدة بين مصر والوكالة على مدار العقدين الماضيين تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة.

أشاد الوزير عبد العاطي بتنوع وثراء محفظة التعاون بين الجانبين، وما تقدمه الوكالة من دعم للمشروعات التنموية ذات الأولوية.

كما استعرض التقدم المحرز خلال عام 2026 في تنفيذ ودفع عدد من المشروعات المشتركة، لاسيما في مجالات النقل والطاقة والصناعة الخضراء والصحة والإسكان والبنية التحتية.

أشار الوزير عبد العاطي للتحديات والضغوط المتزايدة التي تفرضها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة على الاقتصاد المصري، مؤكداً عزم الحكومة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويرفع تنافسيته، ويدعم جهود ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية عن تقديره للشراكة الوثيقة مع مصر، مؤكداً حرص الوكالة على مواصلة دعم أولويات التنمية المصرية وتعزيز التعاون في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما أعرب عن تطلعه إلى زيارة مصر في أقرب فرصة، للوقوف عن قرب على المشروعات التي تدعمها الوكالة في مختلف القطاعات، والتعرف على ما تحققه من نتائج ملموسة وأثر تنموي على أرض الواقع.