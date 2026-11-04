وزير السياحة يستهل لقاءاته المهنية مع مسئولي وقيادات عدد من كبرى شركات الطيران ومنظمي الرحلات العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:05 مساءً -

استهل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية بالعاصمة البريطانية لندن، التي يعقدها خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2026)، التي انطلقت فعالياتها أمس، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي وقيادات عدد من كبرى شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية العالمية، من بينها EasyJet Holidays، و DER Touristik، ومجموعتي TUI، و Jet2، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات.

وتناولت هذه اللقاءات استعراض مستجدات حجم أعمال هذه الشركات والمجموعات في المقصد السياحي المصري وخططهم الحالية والمستقبلية به، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات لتعزيز معدلات النمو السياحي إلى السوق المصري، وزيادة رحلات الطيران، وتوسيع نطاق البرامج السياحية المقدمة إلى مصر، بما يتماشى مع تنوع المنتجات والوجهات السياحية المصرية، مؤكدين جاذبية مصر وقدرتها على المنافسة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

كما تم الإشارة إلى تنامي الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني والأسواق السياحية الدولية الأخرى التي يعملون بها، مما أدي إلى قيام بعضهم بتشغيل رحلات طيران جديدة واعتزام إطلاق رحلات أخرى إلى عدد من الوجهات السياحية المصرية، ومنها رحلات من مدينتي مانشستر بالمملكة المتحدة ونيس بفرنسا إلى مطار سفنكس الدولي، ومن مدينة ليون الفرنسية إلى مطار الأقصر الدولي. كما ستقوم مجموعة Jet2 ببدء تسيير رحلات طيران لمصر، لأول مرة مباشرة، إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ من عدد من المدن البريطانية اعتبارًا من فبراير 2027.

كما تناولت هذه اللقاءات استعراض خطط تعزيز الاستثمارات السياحية في مصر، حيث ستقوم إحدى المجموعات بإنشاء منتجع سياحي بمدينة الغردقة، مشيرين إلى رغبتهم في التوسع في هذا المجال لتشمل وجهات سياحية أخرى منها القاهرة والساحل الشمالي.

وفي هذا الإطار، استعرض السيد وزير السياحة والآثار فرص الاستثمار السياحي في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمطلة على منطقة أهرامات الجيزة، كما أشار إلى ما تتمتع به محافظة مطروح من فرص استثمارية واعدة، في ضوء تنوع مقوماتها السياحية التي تشمل الشواطئ المتميزة، والتراث الثقافي، والموروث البدوي الأصيل، بما يتيح تطوير منتجات وتجارب سياحية متنوعة.

كما تناولت هذه اللقاءات التعاون القائم مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنفيذ الحملات الترويجية المشتركة، وما تحققه من نتائج إيجابية في التعريف بالمقصد السياحي المصري وتحفيز الطلب عليه، وبحث الاستعداد لإطلاق حملة ترويجية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الشراكات مع كبرى شركات الطيران ومنظمي الرحلات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري في الأسواق العالمية.

حضر هذه اللقاءات الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والأستاذة ياسمين سامي سكرتير أول بالسفارة المصرية لدى المملكة المتحدة.