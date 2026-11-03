فخامة الرئيس السيسى يدعو للتفاهم بين واشنطن وطهران ويحذر من "فوات الأوان"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:57 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيسة ناتاشا پيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني لجمهورية سلوفينيا وجمهورية مصر العربية، والتقاط صورة تذكارية بين الرئيسين، وأعقبها لقاء ثنائي بين فخامة الرئيس السيسى والرئيسة السلوفينية، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال فخامة الرئيس السيسى- فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك :"أغتنم هذه المناسبة لتكون فرصة للحديث عن خفض التصعيد، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة بين إيران والولايات المتحدة، بإعطاء مساحة للتفاهم والحوار، والوصول إلى توافق سياسي، يحقق المطالب الرئيسية لكل الأطراف، ويعالج شواغلها".

وتابع فخامة الرئيس السيسى: "إننى أشدد اليوم على هذا المنحى، وقبل فوات الأوان، لأن البديل ستكون آثاره ونتائجه كارثية على المنطقة، والعالم الذى يعانى من أزمات متلاحقة، الواحدة تلو الأخرى على مدار ست سنوات. وتناشد مصر، من هذا المنطلق، كل من الولايات المتحدة وإيران، لإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة فى هذه المرحلة، بغية إيجاد مساحات تفاهم مشتركة تسمح بحل النزاع القائم".

وأكد فخامة الرئيس السيسى ثقته الكاملة فى الرئيس "ترامب"، كرجل سلام، نجح أن ينزع فتيل العديد من الأزمات الصعبة، مضيفًا: "وبالتالى فإننى على يقين، أنه سوف يبذل قصارى جهده، وسوف يمنح الوسطاء كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة، كى يتمكنوا من الوصول إلى أفضل تسوية متاحة، لتجنيب المنطقة مزيد من المعاناة، ويمنح شعوبها الأمل فى حياة أفضل".

وأصاف فخامة الرئيس السيسى: "ومن جانبنا، سنواصل بذل أقصى الجهد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لخفض التصعيد والتوصل لتسوية سلمية للأزمة، وذلك لتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية الجسيمة، التى قد تترتب على استئناف العمليات العسكرية على شعوب المنطقة والعالم."