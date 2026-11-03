رئيسة سلوفينيا في الجامعة العربية.. فلسطين وغزة على رأس مباحثات نبيل فهمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:57 مساءً - وصلت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار زيارتها الرسمية إلى مصر، حيث من المقرر أن تلتقي نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة الرئيسة السلوفينية ضمن برنامج زيارة رسمية إلى مصر تستمر يومين، وتتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



مباحثات رئيسة سلوفينيا مع أمين عام الجامعة العربية

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات بين ناتاشا بيرتس موسار ونبيل فهمي سبل تعزيز قنوات التواصل والتشاور بين جامعة الدول العربية وسلوفينيا، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تحظى القضية الفلسطينية بصدارة الملفات المطروحة على جدول المباحثات، خاصة في ظل أهمية المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتكتسب اللقاءات أهمية خاصة في ضوء عضوية سلوفينيا بالاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تمثله من فرص لتعزيز التنسيق بين الدول العربية والأطراف الأوروبية بشأن القضايا المشتركة.



سلوفينيا تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وتأتي زيارة الرئيسة السلوفينية إلى القاهرة في ظل مواقف بلادها الداعمة للقضية الفلسطينية، بعدما أعلنت سلوفينيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في يونيو 2024، في خطوة عكست دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص تطبيق حل الدولتين.

كما تعكس الزيارة اهتمام ليوبليانا بمتابعة التطورات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يتضمن برنامج الرئيسة السلوفينية في مصر لقاء عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأراضي المصرية نتيجة الحرب.



تعزيز العلاقات العربية الأوروبية على طاولة المباحثات

ومن المتوقع أن تسهم زيارة الرئيسة السلوفينية لمقر جامعة الدول العربية في تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين، وفتح آفاق أوسع للتشاور بشأن التطورات الإقليمية، خاصة الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وتعكس الزيارة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه العلاقات العربية الأوروبية في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى تسويات سياسية عادلة للقضايا التي تشهدها المنطقة.