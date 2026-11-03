أكرم توفيق يسلط الضوء على الوجه الخفي لكرة القدم برسالة ساخرة عبر إنستجرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:57 مساءً - لفت أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنظار متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك صورة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حملت مضمونًا ساخرًا يكشف التناقض بين حقيقة الحياة اليومية والصورة المثالية التي اعتاد البعض إظهارها على السوشيال ميديا.



صورة أكرم توفيق تكشف معاناة لاعبي كرة القدم



وجاءت الصورة في شكل مقارنة بين مشهدين مختلفين؛ الأول يعبر عن الواقع الذي يعيشه لاعب كرة القدم، من خلال قدم تحمل آثار الإصابات والكدمات والخدوش والضمادات، بينما يعكس المشهد الآخر المظهر الأنيق الذي يظهر به اللاعب أمام الجمهور، مرتديًا حذاءً رياضيًا وجوربًا أبيض دون إظهار أي آثار للإجهاد أو المعاناة.



رسالة غير مباشرة عن كواليس الملاعب



وحملت مشاركة لاعب الأهلي دلالة تتجاوز الجانب الكوميدي، إذ سلطت الضوء على الوجه الآخر لكرة القدم، وما يتعرض له اللاعبون من ضغوط بدنية واحتكاكات قوية خلال التدريبات والمباريات، فضلًا عن الإصابات والآلام التي تظل بعيدة عن أعين الجماهير.

وتعكس الصورة الفارق بين ما يراه الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يحدث بالفعل خلف الكواليس، حيث لا تعبر المظاهر الأنيقة دائمًا عن حجم المجهود والتضحيات التي يبذلها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر.

أكرم توفيق