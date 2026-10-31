الأسعار الجديدة لزيارة المتحف المصري الكبير بداية من غد الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - يبدأ المتحف المصري الكبير تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر زيارته، اعتبارًا من غدا الأحد 1 نوفمبر 2026، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة هيئة المتحف زيادة أسعار التذاكر، بواقع 20 جنيهًا للزائر المصري و5 دولارات للزائر الأجنبي، وفقًا لفئات التذاكر المختلفة.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بداية من نوفمبر

وتأتي أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير الجديدة على النحو التالي:

أولًا: أسعار التذاكر للمصريين

* المصريون البالغون: 220 جنيهًا.

* الطلاب المصريون: 110 جنيهات.

* الأطفال المصريون: 110 جنيهات.

* كبار السن من المصريين فوق 60 عامًا: 110 جنيهات.

ثانيًا: أسعار التذاكر للعرب والأجانب

* الزائرون العرب والأجانب البالغون: 1830 جنيهًا.

* الطلاب العرب والأجانب: 920 جنيهًا.

* الأطفال العرب والأجانب: 920 جنيهًا.

ثالثًا: أسعار التذاكر للعرب والأجانب المقيمين في مصر

* البالغون: 920 جنيهًا.

* الطلاب: 460 جنيهًا.

* الأطفال: 460 جنيهًا.

موعد تطبيق أسعار التذاكر الجديدة

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من غدا الأحد، الأول من نوفمبر، بدلًا من الأسعار الحالية التي تبلغ 200 جنيه للزائر المصري البالغ، و100 جنيه للطلاب والأطفال وكبار السن، فيما تبلغ تذكرة الزائر العربي أو الأجنبي البالغ 1570 جنيهًا.

ويمكن للراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير الاطلاع على مواعيد الزيارة وحجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي للمتحف.