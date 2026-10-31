زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى روسيا والمجر ولقاءاته مع قادة البلدين.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 01:33 مساءً - نشر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يرصد محطات الزيارة الخارجية التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كل من روسيا والمجر، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا لفخامة الرئيس ، شمل المشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو، وإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية؛ ثم توجه فخامة الرئيس، إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولته الخارجية بزيارة العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر المشارك في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت يومي 28 و29 أكتوبر، وشهدت مشاركة واسعة من القادة والمسئولين الأفارقة، حيث ألقى فخامة الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي في مختلف المجالات.

كما شهدت الزيارة لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصر الكرملين، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اختتام مشاركته في القمة الروسية الأفريقية، غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موسكو متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة رسمية شهدت استقبالًا رسميًا ومباحثات مع الرئيس المجري أندراش باكا، ورئيس الوزراء بيتر ماچار، تناولت سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وشملت الزيارة مراسم استقبال رسمية أمام البرلمان المجري، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بساحة الأبطال، فضلًا عن عقد مباحثات ثنائية وموسعة، ومؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري.

وتأتي الزيارتان في إطار التحركات المصرية لتعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون مع القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي