وزير الصحة يتابع تداعيات حادث تصادم الطريق الأوسطي بالجيزة.. 10 وفيات و24 مصابًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 02:25 مساءً - تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل «تريلا»، عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بقسم ثانٍ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين، وفقًا للحصر المبدئي.

20 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة بمحيط الحادث والمناطق المجاورة، وتسخير الإمكانيات الطبية، مع توفير الأدوية وفصائل الدم والمستلزمات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تولت نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

10 مصابين حالتهم غير مستقرة

وأضاف المتحدث الرسمي أن المصابين جرى توزيعهم على مستشفيي أكتوبر المركزي وزايد التخصصي، موضحًا أن 10 مصابين يعانون من حالات غير مستقرة، بينما تتراوح إصابات 14 آخرين بين البسيطة والمتوسطة.

ولفت إلى نقل جثامين المتوفين العشرة إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي.

الصحة: الأعداد أولية وعمليات الحصر مستمرة

وأكد عبدالغفار أن أعداد الوفيات والمصابين أولية، وأن عمليات الحصر والمتابعة لا تزال جارية، مشيرًا إلى إعلان أي مستجدات فور توافرها، وداعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.