وظائف جديدة بالأزهر.. فتح باب التقديم للمعلمين بنظام الحصة غدا في 6 تخصصات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم للاستعانة بمعلمين بنظام الحصة اعتبارا من غد السبت 31 أكتوبر 2026، لسد العجز في عدد من التخصصات الدراسية بالمعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات، في إطار جهود دعم العملية التعليمية وتوفير الكوادر اللازمة لانتظام الدراسة.

وأوضح القطاع أن التقديم يستمر لمدة 10 أيام، على أن يتوجه الراغبون في العمل إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التابعة لمحل إقامتهم لتقديم المستندات المطلوبة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها كل منطقة أزهرية.

وتشمل التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة العلوم الشرعية والعلوم العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، وذلك وفقا لاحتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين في هذه المواد.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة تستهدف معالجة العجز في التخصصات التعليمية المطلوبة، بما يساعد على انتظام الحصص الدراسية وتحسين مستوى الأداء التعليمي داخل المعاهد.

ودعا القطاع المتقدمين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المناطق الأزهرية للتعرف على شروط القبول والأوراق المطلوبة، والتأكد من استيفاء الضوابط المعلنة قبل التوجه لتقديم الطلبات.

وأشار إلى أن استقبال طلبات المعلمين سيكون من خلال دواوين المناطق الأزهرية في المحافظات خلال فترة التقديم المحددة، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل بنظام الحصة.