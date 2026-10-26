مصر تؤيد ترشيح الإماراتية لانا نسيبة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين للتنسيق بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال قد تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط علي ضوء بوادر التصعيد العسكري الخطير، وأهمية بذل كافة الجهود لتلافيه والعمل على خفض التصعيد من خلال تغليب الحلول الدبلوماسية.

كما ناقش الوزيران الترشيح الإماراتي للسيدة لانا نسيبة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أشاد عبد العاطي بالمرشحة الإماراتية لما تمتلكه من قدرات وخبرات متراكمة في العمل الدولي متعدد الأطراف، معرباً عن الاعتزاز بهذا الترشيح في ظل العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات، وباعتبار المرشحة الإماراتية أول سيدة عربية يتم ترشيحها لهذا المنصب الرفيع. وثمن عبد العاطي جدارتها وكفاءتها التي تؤهلها لتولي هذا المنصب الأممي الأسمى.