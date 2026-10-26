أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مرزاح

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مرزاحبعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حزام علي مرزاح، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ ناجي على مرزاح، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية عمران، عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه، وأبناء الفقيد، وكافة آل مرزاح، بمديرية عمران، منطقة الجنات، عبّر الدكتور لبوزه باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم.

سائلا المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".