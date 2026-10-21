وزير الري يعلن إجراء دراسة على مدن القناة استغرقت ستة أشهر لوضع حل طويل الأمد لنقص المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن وزارة الري حددت المناطق التي يتم انقطاع المياه فيها سواء للزراعة أو للشرب، وتم البدء بمدن القناة.. مشيرا إلى أنه تم النزول على الأرض وزيارة هذه المدن 17 مرة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، اليوم الأربعاء، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن جلسات "منتدى مصر 2026" المنعقد بالعاصمة الجديدة، والذي بدأت فعالياته الإثنين الماضي.

وقال وزير الري إنه زار بنفسه مدن القناة لتحديد مشكلة نقص المياه وتم إجراء دراسة على هذه المدن استغرقت ستة أشهر لوضع حل طويل الأمد.. لافتا إلى أنه تم تحديد عدة مشكلات فقد مياه منها محطات الشرب التي أصبحت تسحب ضعف الرقم المحدد لها من المياه نتيجة الزيادة السكانية، حيث كان ما يزرع في السويس مثلا 100 ألف فدان وما يزرع الآن 150 ألف فدان.

وأضاف أن ترعة الإسماعيلية مصممة بشكل معين فقمنا بتعميق الترعة (التكريك) لاستيعاب كميات مياه أكبر، بالإضافة لتبطين الترع لوصول المياه بشكل أكبر لنهايات الترع .. مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تبطين 8 آلاف كيلومتر طولي وسنصل إلى 10 آلاف قريبا.

وأوضح سويلم أن الصيف الحالي هو الأول الذي تنتهي فيه مشكلة نقص المياه في الزراعة.. لافتا إلى أن المشكلة الأخرى وهي عدم وصول المياه لنهايات الترع بسبب المسقى وحالتها غير جيدة وهي تخص المزارع وهو المسؤول عن تطهيرها بالتعاون مع الجمعيات الزراعية وتم إنشاء روابط مستخدمي المياه.

وتابع أن هناك 22 ألف مسقى للمياه نقوم بتطهيرها بالتعاون مع روابط مستخدمي المياه.. موضحا أنه تم حتى الآن الانتهاء من 6400 مسقى بالتعاون مع روابط مستخدمي المياه.

وفيما يخص السيول وأضرارها، أكد وزير الري أنه تم إنشاء 1650 منشأ للحماية من أخطار السيول، وحماية ممتلكات المواطنين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات "منتدى مصر 2026"، الإثنين الماضي بالعاصمة الجديدة تحت عنوان "نظرة اليوم.. رؤية الغد".