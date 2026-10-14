الرئيس السيسي يكشف كواليس لقاءاته بالتيارات السياسية: تحديات الدولة أكبر من أي جماعة وليست أكبر من الشعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 09:29 مساءً -

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه حرص خلال توليه مسؤولية إدارة المخابرات الحربية على التواصل مع مختلف التيارات السياسية والمرشحين للرئاسة، بهدف التعرف على رؤاهم ومدى قدرتهم على التعامل مع تحديات الدولة وتقديم حلول عملية لها.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مداخلته في ختام الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة أنه ناقش ممثلين عن التيارات الدينية في كيفية إدارة شؤون البلاد ومواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن الاحتجاجات المتواصلة خلال تلك المرحلة استنزفت موارد الدولة وأثرت على الاحتياطي النقدي والسياحة والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار الرئيس إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي سأله آنذاك عن إمكانية تسليم الحكم لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن موقفه كان تسليم السلطة حال اختيار الشعب لهم، انطلاقا من أن الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها يمثل الأولوية الأساسية.

وأضاف الرئيس أنه توقع خلال حديث سابق مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة وصول جماعة الإخوان إلى الحكم وعدم استمرارها لفترة طويلة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه مصر أكبر من أي تيار أو رئيس أو جماعة لكنها ليست أكبر من قدرة الشعب المصري وإرادته.