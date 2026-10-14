أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 5 نساء في عدوان سعودي على تعز

استشهاد وإصابة 5 نساء في عدوان سعودي على تعز
أكدت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة خمس نساء جراء استهداف طيران العدو السعودي لمديرية الشمايتين في محافظة تعز.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن امرأة استشهدت، وأُصيبت أربع أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة استهداف طيران العدو لمنطقة بني عمر بمديرية الشمايتين.
وجدّدت التأكيد على أن الاستهداف المباشر للمدنيين، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق أبناء اليمن.
(سبأ)
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