الرئيس السيسي يستحضر تجربة السادات الاقتصادية: بناء الدولة جهد متواصل والوعي ضرورة لحماية الحقائق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 09:29 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على الوعي الوطني وعدم السماح بتشويه الذاكرة أو طمس الحقائق التاريخية، مشددا على أن بناء الدولة عملية متواصلة تتطلب إدراك طبيعة التحديات والإمكانات المتاحة في كل مرحلة.

واستحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مداخلته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة تجربة الرئيس الراحل أنور السادات، موضحا أنه بدأ برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 1976، إلا أن بعض الإجراءات ومن بينها رفع أسعار عدد من السلع واجهت احتجاجات دفعت الدولة إلى التراجع عن استكمال المسار، رغم المكانة التي تمتع بها السادات عقب نصر أكتوبر.

وأشار الرئيس إلى وجود أوجه ارتباط بين تحديات عامي 1973 و2013، موضحا أن التحدي في 2013 تمثل في استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الوطنية، مؤكدا أن المصريين وقواتهم المسلحة وقفوا في المحطتين دفاعا عن الوطن ومقدراته.

وأضاف الرئيس أن إمكانات الدولة في عام 1977 لم تكن تسمح بتنفيذ كل متطلبات عملية البناء رغم أن عدد سكان مصر آنذاك لم يكن يتجاوز 40 مليون نسمة، مؤكدا ضرورة قراءة التجارب التاريخية في سياقها والحفاظ على وعي المصريين بحقائقها.