الداخلية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.. تطوير منظومة الخدمات المرورية وتيسرها وسط إشادة المواطنين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج التراخيص داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات المرورية، من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، وإتاحة سداد الرسوم المعلنة باللوحات الإرشادية إلكترونيًا، دون تحصيل أي مبالغ إضافية خارج الرسوم المحددة، وهو ما أسهم في خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تبسيط خطوات الحصول على الخدمات المرورية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، إلى جانب تحقيق مزيد من الشفافية في تحديد الرسوم المستحقة، بما يتيح للمواطنين التعرف على تكلفة الخدمة وسدادها وفقًا للقواعد المعلنة.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من المواطنين المستفيدين من الخدمات المرورية عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة، مشيرين إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد يسهم في تسهيل إنهاء المعاملات وتقليل الحاجة إلى التنقل بين النوافذ المختلفة، فيما يساعد إعلان الرسوم والتحصيل الإلكتروني على وضوح قيمة المبالغ المطلوبة والحد من الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات الترخيص.

وأكد المواطنون أن تيسير إجراءات استخراج وتجديد التراخيص يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل وحدات المرور، مطالبين باستمرار تطوير المنظومة وتعميم الإجراءات التي من شأنها توفير الوقت والجهد وتحقيق سهولة أكبر في الحصول على الخدمات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي ضوء جهود وزارة الداخلية لتحديث منظومة الخدمات المرورية وتبسيط إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة وتراخيص المركبات، بما يحقق سهولة حصول المواطنين على الخدمات وفقًا للقواعد والرسوم المقررة.