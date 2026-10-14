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الرئيس السيسى: للدولة دستور وافقنا عليه ولن يمسه أحد

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الرئيس السيسى: للدولة دستور وافقنا عليه ولن يمسه أحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 09:29 مساءً -  

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان "وطن الأبطال"، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

 

وأشار الرئيس السيسى- فى مداخلة فى ختام الحفل- إلى أن للدولة دستورًا، دستورًا وافقنا عليه للدولة، ذاكراً أن أحداً لن يمسه وكرر أن أحداً لن يمسه، مشدداً بالتالي على ألا يعبث أحد بعقول المصريين.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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