نبيل فهمي: الاعتداءات الحوثية على السعودية تصعيد مهم يهدد الأمن العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 01:33 صباحاً - أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية المستمرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من جنسيات مختلفة، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال فهمي، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار هذه الاعتداءات والاستهانة بأرواح المدنيين يمثلان تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئه، مشددًا على أن تكرار الهجمات يعكس إصرارًا على مواصلة التصعيد وتهديد الاستقرار الإقليمي.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول باستمرار الهجمات وما تفرضه من تهديدات متزايدة لأمن المنطقة.

وجدد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل والثابت مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المساس بأمن أي دولة عربية يمثل مساسًا بالأمن العربي الجماعي، مؤكدًا ضرورة التصدي للتهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.